Al via gli incontri itineranti per promuovere e divulgare la lettura e i libri

‘Raccontare’ le biblioteche, i servizi offerti, le opportunità di ricerca, ma anche avvicinare al bello della lettura direttamente nelle piazze, nelle strade e nei giardini del territorio provinciale.

È l’iniziativa Ti aspetto in biblioteca, più che un titolo un’esortazione al cittadino-passante a riscoprire questi luoghi di comunità, di lettura, di studio, di ricerca e di approfondimento culturale e scientifico.

Da sabato (7 maggio) e per tre sabati consecutivi (anche il 14 e il 21 maggio), dalle 15 alle 19, sono previsti quindici incontri itineranti tra Lucca, la Piana, la Versilia, la Mediavalle del Serchio e la Garfagnana, per promuovere e divulgare la lettura e i libri; più nello specifico per realizzare attività di promozione della lettura in spazi all’aperto rivolte sia ai bambini/ragazzi, sia agli adulti alla presenza di operatori culturali e bibliotecari.

Ti aspetto in biblioteca è un progetto finanziato dal ministero della cultura e realizzato dalla rete documentaria lucchese della provincia di Lucca (l’organismo che riunisce dal 2001 la maggior parte di biblioteche, archivi storici e centri di documentazione del territorio).

“Il progetto – spiega Sara D’Ambrosio, consigliera provinciale con delega alla cultura – nasce dalla volontà di ricreare, soprattutto dopo la fase pandemica, luoghi fisici di relazione per la comunità con l’intenzione di avvicinare e riavvicinare le persone alla lettura, al confronto su certe tematiche, ad esplorare il senso del bello grazie alla lettura ad alta voce, alla poesia e alla drammatizzazione dei testi condividendo parole ed esperienze, favorendo le capacità relazionali. Al tempo stesso gli operatori faranno anche opera di divulgazione dei servizi offerti dalle biblioteche che ormai non si limitano solo alla consultazione e al prestito dei volumi ma offrono occasioni di promozione della lettura, corsi di formazione, e accesso agli istituti culturali per approfondimenti”.

Il programma

Sabato (7 maggio) Ti aspetto in biblioteca sarà in piazza Campioni (passeggiata a mare) a Viareggio; poi in via Roma presso il Giardino dell’ex Convento delle Oblate – Circolo L’Unione a Borgo a Mozzano; e nella piazza degli emigrati a Fosciandora.

Sabato 14 maggio appuntamento in Cortile Carrara a Palazzo Ducale a Lucca; in piazza Duomo a Pietrasanta, sulla terrazza della Biblioteca di Altopascio, in piazza Orsi a Porcari, nel giardini della chiesa inglese a Bagni di Lucca e in piazza 4 Novembre a Fornaci di Barga.

Sabato 21 maggio l’iniziativa si sposterà a Capannori al polo culturale Artemisia (Tassignano), a Forte dei Marmi in piazza Garibaldi; a Lido di Camaiore in viale Europa (presso il pontile); in piazza Vittorio Emanuele II a Castiglione Garfagnana; in località Pianelle a San Romano in Garfagnana e in piazza Angelini a Camporgiano.

Per info: www.bibliolucca ;biblioteche@provincia.lucca.it; tel. 0583-4171