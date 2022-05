Arte, storia e territorio: via alla mostra di pittura di Barbara Nicolosi

Arte e storia del territorio, saranno questi i protagonisti del week end alle porte con una doppia proposta culturale.

A partire dall’appuntamento con il viaggio prezioso, unico e irripetibile della vita, al centro della mostra di pittura di Barbara Nicolosi che sarà inaugurata dall’artista alle 18 di questa domenica (8 maggio) al Caffè letterario di Lucca libri, in viale Regina Margherita. L’esposizione sarà aperta al pubblico fino a domenica 22 maggio.

Pittrice lucchese, per Barbara dipingere “è un modo di connettermi con l’universo – spiega – entrando in contatto con la parte più profonda di me, con la mia anima …”.

Con il linguaggio della pittura, l’artista dipinge la vita “a colori, come una farfalla che vola; come un cielo illuminato, come un tramonto che brucia” si legge nell’opera Vita.