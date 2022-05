Al teatro Nieri di Ponte a Moriano ‘Les femmes savantes’ di Molière

Domani (7 maggio) alle 21, al teatro comunale Idelfonso Nieri di Ponte a Moriano la compagnia Le Beffe Teatro Aps porterà in scena il classico di Molière Le femmes savantes, noto anche come Le intellettuali o Le femmine saccenti.

Un adattamento di Alessandro Pelligra con la regia di Salvatore Pagano per il penultimo lavoro del grande commediografo francese, scritto nel 1672 per puro diletto personale e al di fuori della necessità di compiacere i benpensanti dell’epoca o il re Luigi XIV.

Un gruppo di signore della buona borghesia si ritrova periodicamente nel salotto di una di loro per discettare amabilmente su vari argomenti, tutti rivolti all’arte in genere, soprattutto la poesia. Per questo vengono invitati strani presunti letterati che, alla fine, sono solo dei parvenu che s’improvvisano artisti per sperare in un qualche lavoro o matrimonio di convenienza.

Dietro la storia c’è l’intento sarcastico di Molière contro i vezzi pseudoculturali della borghesia del tempo che, attraverso la scienza e l’arte “da salotto”, aspira a un maggiore riconoscimento sociale, in contrapposizione all’aristocrazia delle corti. L’adattamento in scena domani sera ha spostato la vicenda ai giorni nostri, rimanendo fedele al plot molieriano e aggiungendo un ulteriore pizzico di garbata ironia che rende tutto, ipoteticamente, credibile.

L’appuntamento è organizzato dalla Fita – Federazione italiana teatro amatori – Comitato provinciale di Lucca in collaborazione con il Comune di Lucca.

L’accesso sarà consentito nel rispetto delle attuali disposizioni anti Covid. L’ingresso costa 8 euro (ridotto 6 e speciale per tesserati Fita 4).

Per informazioni, si può contattare Rita al numero 320.6320032 o alla casella di posta elettronica fitalucca@gmail.com.