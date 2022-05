In San Michele la mostra dedicata alla beata Armida Barelli

Domani (7 maggio) alle 11 alla chiesa di San Michele a Lucca, vi sarà l’inaugurazione della mostra dedicata ad Armida Barelli, dal titolo Armida Barelli, nulla sarebbe stato possibile senza di lei, organizzata dall’Azione cattolica di Lucca e dal Centro di cultura di Lucca dell’Università Cattolica.

Attraverso la mostra si vuol far conoscere una figura di primo piano vissuta tra Ottocento e Novecento, periodo sconvolto da due guerre mondiali, dalla dittatura fino alla conquista della democrazia e del voto alle donne. Armida Barelli ha dato un contributo prezioso non solo alla Fondazione dell’Università Cattolica e della Gioventù femminile di Azione Cattolica, ma anche all’emancipazione delle donne del nostro paese, riunite a migliaia per realizzare progetti ambiziosi. Riconosciuta beata dalla chiesa il 30 aprile, la sua figura affascina anche le giovani e i giovani di oggi per la sua determinazione e la sua capacità di realizzare grandi opere con speranza e capacità di sognare.

La mostra sarà inaugurata anche a Castelnuovo Garfagnana sabato 14 maggio, e a Viareggio domenica 22 maggio.