Un ricordo di Vincenzo Moneta ai Fossi dell’Arte

Vincenzo Moneta, fotografo e regista scomparso quest’anno, sarà ricordato al primo appuntamento dei Fossi dell’Arte in via del Fosso e in piazza San Francesco il 14 maggio dalle 16,30 21,30.

In programma esposizioni artistiche per promuovere una parte della città poco conosciuta come via del Fosso, con Arci Lucca e Versilia, il promotore Fabrizio Barsotti, pittore lucchese, il collettivo Vivi i fossi con Elisabetta Tuccimei, Giuditta Pieroni e Alessandro Sorbera.

L’organizzazione ringrazia il Comune di Lucca, che ha inserito l’evento nel calendario Vivi Lucca 2022.