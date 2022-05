Partenza col botto per Lucca Bimbi, il grande evento dedicato ai bambini e alle famiglie, che si tiene oggi e domani (domenica 8 maggio) dalle 10 alle 20 al Real Collegio di Lucca.

Molto apprezzate le novità di questa sesta edizione: l’area paleontologica con i laboratori per diventare un vero paleontologo alle prese con i cuccioli di dinosauro, l’area spettacoli con il concerto delle sigle Disney e cartoni animati e il gran ballo delle principesse Disney.

Imperdibile come sempre il percorso delle fiabe Favoleggiando di Fiaba in Favola, un viaggio emozionale insieme a Cenerentola, Biancaneve, Rapunzel, Elsa e Belle.

Come ogni anno, continuano a conquistare i visitatori area C’era una volta il gioco, con tanti nuovi giochi in legno, e spettacoli di micro magia e giocoleria, l’area preistorica con tante attività pratiche come l’accensione del fuoco, e l’area scientifica con esperimenti e viaggi nel mondo della geologia, della chimica e della biologia.

Per informazioni: https://www.luccabimbi.com/programma/, Vitalba Scalia: 348.7695994 e info@luccabimbi.com