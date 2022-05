‘I 10 errori di Napoleone’ al centro del martedì a palazzo Ducale

Napoleone commise errori? Quali? Domande alle quali il volume I 10 errori di Napoleone di Sergio Valzania cerca di dare una risposta esaustiva e che sarà al centro dell’incontro Fu vera gloria…, a cura di Massimo Marsili, in programma domani (10 maggio), nell’ambito de I Martedì del Palazzo, rassegna realizzata dalla Provincia, in collaborazione con l’associazione Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana, che ne cura anche la parte scientifica e che si svolge a Palazzo Ducale, nell’Antica Armeria, a ingresso gratuito, dalle 16,30 del martedì pomeriggio.

L’incontro di domani vede come protagonista la lettura critica del volume di Valzania che permetterà di indagare l’apparente contraddizione tra il ruolo storico di Napoleone, il portato perdurante del suo governo su tutta Europa ben oltre la fine della sua vicenda politica e biografica e la brevità dell’esercizio del potere. L’ingresso all’incontro è gratuito fino al raggiungimento della capienza massima della sala e l’accesso è consentito nel rispetto della vigente normativa in materia di contrasto alla diffusione del Covid19. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare dalle 9,30 alle 13,30 dal lunedì al venerdì i numeri 0583417363 o 0583417946.

Al calendario collaborano Villa Reale di Marlia, il Cineforum Cinit Ezechiele 25,27, Fidapa Lucca, l’associazione internazionale Le Souvenir napoléonien, ed è realizzato con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e con il contributo del Comune di Lucca.