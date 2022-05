Al Boccherini il nuovo docufilm su Giacomo Puccini del regista Gino Bertini

Sabato (14 maggio) alle 18 nella sala convegni del Boccherini Lions Club Lucca le Mura, la fondazione Giacomo Puccini, l’Associazione lucchesi nel mondo e l’istituto musicale presentano il nuovo docufilm di Gino Bertini Giacomo Puccini: vissi d’amore… vissi d’amore… – La vita di uomo e di artista attraverso le sue lettere.

Voce narrante Marco Brinzi, presenta Andrea Consorti. L’ingresso è libero, saranno raccolti fondi a favore dell’Ucraina.

“Fu nel 1996 . dice il regista Gino Bertini – il mio primo documentario su Giacomo Puccini, una storia da raccontare con qualche risvolto polemico tra la nipote del maestro, il mio lavoro e i miei sostenitori. Il secondo, suggeritomi dal professor Francesco Bovenzi nel 2005 (dal titolo Vissi d’Arte vissi…), è stato presetnato in occasione del primo meeting Cardiolucca al teatro del Giglio. L’attuale è stato realizzato dietro sollecitazioni di varie persone cui, recandosi all’estero per motivi di lavoro, venivano richieste notizie sulla figura di Giacomo Puccini”.

“In questo lavoro – dice – ho cercato di dare un’impronta del Puccini più intimo e della sua lucchesità: dalla spensierata, ma povera, adolescenza sino al periodo milanese trascorso su e giù in galleria con qualche brontolio di stomaco visto che spesso, ahimè, viveva in ozio come un gran signor, parafrasando proprio Bohème. Il testo è stato realizzato grazie a Gabriella Biagi Ravenni e Dieter Schickling, entrambi studiosi esperti del maestro e curatori della pubblicazione dell’epistolario. La voce narrante è quella di Marco Brinzi e il suono della chitarra di Meme Lucarelli“.

“Qualcuno potrà forse storcere il naso – conclude il regista – ma credo che la musica di Puccini sia bella comunque, suonata con qualsiasi strumento perché è direttamente connessa con il cuore e ti fa prigioniero per sempre. Una cosa importante per me è ricordare per l’occasione, visto che il video era già in costruzione nel 2018 e con me lavorava un amico, Riccardo Benvenuti. Fu sua l’idea di inserire la chitarra e in chiusura le sue Donne di Puccini ed io ho voluto rispettare il suo desiderio”.