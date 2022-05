Da Fabio Sciortino un ciclo di opere ispirato alla musica di Gianmarco Caselli

Tenebre, di Fabio Sciortino, artista e docente dell’Accademia delle Belle Arti di Carrara, è una delle opere esposte recentemente alla mostra Sentieri di Pace, un percorso alla scoperta dell’arte che respinge ogni tipo di guerra, al museo Villa Bernasconi di Cernobbio a cura di Aldo Premoli.

Tenebre consiste in un ciclo di tre opere ispirate a La Musica delle Tenebre del compositore Gianmarco Caselli.

Protagonista è l’orizzonte, la linea apparente che separa il cielo dalla terra, il cielo dal mare; la linea che divide tutte le direzioni visibili in due categorie: quelle che intersecano la superficie terrestre e quelle che non la intersecano.

“Quelli ritratti in questi lavori – illustra Sciortino – sono nuovi paesaggi nei quali ognuno può trovare il proprio orizzonte, sono dei non luoghi continuamente mutabili al cambio dello sguardo e sono il risultato di un’operazione che va dall’azione istintiva carica di sentimento attraverso pennellate larghe e rapide fino all’azione meditata di texture di segni piccolissimi che costruiscono una pelle del paesaggio”.

Fra Sciortino e Caselli esiste una profonda amicizia artistica e umana: “Per la maggior parte dei brani della mia opera musicale, La Musica delle Tenebre – spiega Caselli – ho realizzato video appositi. Il lavoro di Sciortino aggiunge un nuovo livello di lettura e interpretazione alla mia musica cristallizzandola in tre momenti dinamici. Ha talmente centrato uno dei concetti principali della composizione, che un estratto del ciclo è stato utilizzato per realizzare la copertina del cd”.