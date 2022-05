Paris, 13° Arr. per le prime visioni del Circolo del Cinema di Lucca

Il Circolo del Cinema di Lucca presenta l’appuntamento settimanale con i film in prima visione al Cinema Centrale.

Giovedì (12 maggio) alle 21,15 verrà presentato Paris, 13° Arr. Il film di Jacques Audiard racconta una moderna storia di amore e amicizia, giovinezza e sessualità, filmata in un sontuoso bianco e nero. Quattro vite con i rispettivi interrogativi esistenziali, quattro destini che si intrecciano sullo sfondo dei grattacieli parigini di Les Olympiades quartiere nel XIII arrondissement. Un film di sentimenti, in cui Audiard non rinuncia alla sua durezza. C’è un che spigoloso, respingente, ma è anche il segno di un’intensa autenticità. Un regista di sostanza, prima ancora che di atmosfera, di corpo prima che di mente. Merita un cenno la colonna sonora del film una vera e propria avventura sonora urbana, a sé stante, capace di avere un impatto potente sull’ascoltatore proprio come lo ha sui protagonisti. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10 euro). È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo di 25 euro per i giovedì al Centrale. Inoltre si può sottoscrivere l’abbonamento Young (10 euro) per i nati dopo l’1 gennaio 1997 e l’abbonamento Sostenitore (100 euro) che danno entrambi libero accesso a tutte le proiezioni dell’anno.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di prescriversi sul sito internet ufficiale www.circolocinemalucca.it.