Tutto pronto per il “My Flower”: due giorni ricchi di appuntamenti a Borgo

Mostre, aiuole fiorite, stand gastronomici e un’inedita degustazione di vini della Valle del Serchio: ecco il My Flower, la due-giorni a ingresso libero dedicata alla primavera che sabato e domenica (14 e 15 maggio) tornerà, dopo due anni di assenza, a colorare le vie del centro di Borgo a Mozzano.

Un appuntamento imprescindibile nel calendario borghigiano ricchissimo di iniziative e occasioni per stare insieme: il programma è stato presentato questa mattina (10 maggio) dal sindaco Patrizio Andreuccetti, dalla consigliera con delega agli eventi, Simona Girelli e da Angelo Bertacchini della Cantini I Gigli.

“Tornare a parlare di My Flower – commenta il sindaco Andreuccetti – significa vera ripartenza, significa primavera, significa stare insieme. Finalmente, dopo due anni, abbiamo nuovamente il My Flower ad impreziosire il nostro centro storico che, grazie all’impegno dei commercianti sarà bellissimo. E poi ancora mostre, occasioni di incontro, stand gastronomici, mercati e banchi di vario genere. Il weekend del My Flower rappresenta concretamente la voglia di ricominciare a vivere la normalità e anticipa un’estate ricca di eventi e appuntamenti”.

Il programma

Sabato 14 e domenica 15 maggio in via Roma si terrà la mostra-mercato di fiori, piante, agricoltura e arredi, mentre piazza XX settembre e via Umberto I saranno impreziosite da splendide aiuole tematiche curate dai negozi del centro e dall’istituto agrario Busdraghi di Mutigliano. Sempre in via Umberto I sarà possibile ammirare Fiume di plastica, un’aiuola educativa interattiva che farà riflettere sui temi dell’ambiente, del riciclo e del riuso.

Spazio al buon cibo, ai prodotti tipici locali e all’artigianato artistico in piazza degli Alpini e in via Umberto I: un percorso ideale che condurrà i visitatori a scoprire i meravigliosi giardini di eccellenza nel chiostro del Convento di San Francesco, nel giardino dell’ex Convento delle Oblate e in quello del palazzo comunale. E ancora tante le mostre da visitare: come quella sulla Civiltà del Castagno, curata dall’associazione Castanicoltori della Lucchesia Irf Istituto per la documentazione sul castagno e la ricerca forestale, dal Consorzio per la gestione delle riserve agro-forestali delle Colline Lucchesi e dalla società semplice delle Macchie di Cune; quella curata dal Circolo Fotografico “L’ora blu” e quella a cura del Gal Montagnappennino in collaborazione con l’Unione dei Comuni dal titolo “Erbi boni”. In piazza San Rocco e alla Biblioteca comunale F.lli Pellegrini, invece, ci saranno mostre e bancarelle letterarie, tra fiori e libri.

Al My Flower parteciperanno anche le scuole del territorio con Ambiente dalla A alla Z: nell’iniziativa, infatti, sarà coinvolto l’istituto comprensivo di Borgo a Mozzano, la scuola d’infanzia Sorelle di San Francesco e il nido Piuma d’oro. E ancora: esposizione d’auto d’epoca (piazza Pascoli), animazione e giochi per i più piccoli (piazza dei Bersaglieri) e Borgoinfiera (piazzale Penny e viale Italia).

Gli eventi

Sabato 14 maggio, dalle 11 alle 20, nel giardino del Circolo dell’Unione si terrà la prima edizione di Al Borgo si sboccia: un’inedita degustazione dei vini della Valle del Serchio durante la quale sarà possibile assaggiare i prodotti di 8 aziende vitivinicole locali. Saranno presenti la fattoria Le luci (Borgo a Mozzano), Macea (Borgo a Mozzano), Cantina Gigli (Borgo a Mozzano), Tenuta La Fratta (Bagni di Lucca), I Bravi (Camporgiano), Podere Concori (Gallicano), Casa del gatto e la Maestà della Formica (Careggine). Il costo della degustazione è di 10 euro.

Della 16, in centro storico, concerto itinerante della Merciful Band; alle 18,30 nella biblioteca del Convento di San Francesco si svolgerà il ricordo del pittore Pellegrino Lamberti. Alle 20, infine, al Palasport, incontri di pugilato dilettantistici e anche con atleti professionisti a cura dell’associazione Asd boxe Giuliano. Domenica 15 maggio apertura straordinaria del Museo della Memoria con visite guidate ai bunker della Linea Gotica. Durante tutta la giornata, animazione per bambini a cura dell’associazione “Il Circo e la Luna” e a chiudere il ricco calendario di eventi e appuntamenti del My Flower, il Torneo di Burraco tra i Fiori, dalle 20,45 al Salone delle Feste.

Il My Flower, a ingresso libero, è organizzato dal comune di Borgo a Mozzano, con il patrocinio della regione Toscana, e in collaborazione con l’ambito turistico della Garfagnana.