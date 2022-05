Giovanni Allevi in città ospite del festival Lucca in mente

Un evento unico e irripetibile per la città di Lucca: domani (12 maggio), nel complesso monumentale del baluardo di San Salvatore, il compositore, che ha dato un volto nuovo alla musica classica, il maestro Giovanni Allevi, sarà a Lucca per uno degli appuntamenti più attesi ed emozionanti di Lucca in Mente, il festival letterario e culturale organizzato dalla Fondazione Brf e dedicato al mondo del cervello.

Giovanni Allevi, compositore e pianista di fama internazionale, è responsabile di un profondo rinnovamento della musica colta, riportando l’arte della composizione all’attenzione delle nuove generazioni. Ha calcato i palchi delle più importanti sale da concerto del mondo, dalla Carnegie Hall di New York al Teatro alla Scala di Milano, fino all’Auditorium della Città Proibita di Pechino.

Il suo ultimo libro è intitolato Le regole del Pianoforte – 33 note di musica e filosofia per una vita fuori dall’ordinario (Ed. Solferino), e proprio partendo da questo saggio, che abbraccia musica e filosofia, il pubblico assisterà a un’intervista-evento per cogliere il legame tra creatività, arte e impegno sociale.

Questo, infatti, è il cuore della produzione musicale del Maestro Allevi, che è riuscito a toccare l’anima di migliaia di giovani con i suoi brani emozionanti e le sue riflessioni filosofiche. “Siamo grati al Maestro – spiega il presidente della Fondazione Brf, Armando Piccinni – per l’assoluta disponibilità dimostrata sin da subito per Lucca in Mente, a riprova della sua sensibilità riguardo a temi delicati e complessi come quelli che ruotano attorno al cervello, alle sue immense capacità e a quanto c’è ancora da scoprire”.

Il maestro, peraltro, è attualmente impegnato nel suo nuovo tour Estasi European Piano Solo Tour, partito con il doppio sold out di Roma e Milano e che continuerà con altre 14 tappe previste. Il prossimo appuntamento è per domani (13 maggio) alle 21, al Teatro Lyrick di Assisi.

Per partecipare all’incontro è necessario riservare il proprio posto all’indirizzo email: info@fondazionebrf.org, indicando nome cognome e numero di posti da riservare.