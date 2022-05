Puccini Chamber Opera festival, terzo appuntamento in San Girolamo

Sabato (14 maggio) si terrà nel teatro di San Girolamo, alle 17, il terzo appuntamento del Puccini Chamber Opera Festival, organizzato dalla associazione di musica contemporanea Cluster in collaborazione col Teatro del Giglio.

Un festival che rappresenta il fulcro del corso dedicato all’opera lirica dei giorni nostri (anch’esso dedicato a Puccini) che la Cluster realizza da cinque anni, con la direzione artistica di Girolamo Deraco, l’estate precedente nei locali di San Micheletto, concessi dalla Fondazione Crl.

L’opera Ancora… (libretto e musica del giovane Filippo Bittasi) che aprirà il concerto di sabato pomeriggio, è stata infatti perfezionata lo scorso luglio attraverso due settimane di intenso lavoro con compositori, registi, scenografi, librettisti, direttori d’orchestra di fama internazionale per poi essere rielaborata durante l’inverno dal suo autore ed essere allestita sul palco del San Girolamo in prima mondiale.

Un fiore all’occhiello per questo Festival che nelle sei edizioni ha tenuto a battesimo decine di opere liriche da camera che stanno calcando i teatri di tutto il mondo: dall’Australia agli Usa, dalla Russia al Centro America e ovviamente all’Italia. Da precisare che l’opera di Bittasi è per soprano (Chiara Ersilia Trapani), baritono (Alessandro Martinello), voce off, violoncello (Francesca Gaddi), pianoforte (Petro Yanchuck) e live electronics (Alberto Gatti). Regia di Alessandro Bianchi.

I cantanti provengono dal conservatorio Giuseppe Verdi di Ravenna, master di secondo livello per canto, musica vocale e teatro musicale contemporaneo di Alda Caiello, secondo una convenzione firmata tra Cluster e Conservatorio di Ravenna. La stessa convenzione firmata tra Cluster e Fondazione Zeffirelli di Firenze che permetterà al giovane Alessandro Bianchi di firmare la regia dell’opera di Bittasi. Completerà il pomeriggio lirico dedicato alle donne, dal titolo Opera Rosa, il minimodramma per soprano recitante, tablet e pianoforte di Girolamo Deraco Facebooking composto su libretto di Debora Pioli. L’opera di Deraco arriva per la prima volta a Lucca ed è stata commissionata nel 2015 dal Festival UrtiCanti di Bari. È stata inoltre eseguita con successo in Ungheria e Germania. Da evidenziare la presenza allo spettacolo dell’assessore alle politiche sociali del Comune di San Daniele del Friuli, uno degli Enti che collabora al Festival. Biglietto 8 euro, ridotto 5 euro.