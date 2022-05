Torna ‘Scuola di live’: c’è l’open day per conoscere i nuovi corsi di artigianato e teatro

Il 2 giugno dalle 15 alle 19 nei locali di Corte dell’Angelo nel centro storico di Lucca, Fantasy real dreams Aps organizzerà un open day per Scuola di live: come diventare un giocatore di ruolo dal vivo. Giunto alla sua seconda edizione, dopo il successo della prima, comprende vari tipi di corsi gratuiti di artigianato e teatro, che si svolgeranno a partire dal 10 giugno.

Scuola di live: come diventare un giocatore di ruolo dal vivo è rivolto soprattutto ai giovani, attraverso varie attività pomeridiane, interamente gratuite, che vergeranno sulla progettazione e realizzazione di oggettistica fantasy e storica (costumi, maschere, oggetti in cuoio, spade in lattice), oltre che ad un corso di teatro e uno di scherma. Il progetto, oltre ad avere la collaborazione del Comune di Lucca, Federludo e Onda Espressiva, è realizzato a valere sul bando Siete Presente. Con i giovani per ripartire promosso dal Cesvot e

finanziato da Regione Toscana Giovanisi in accordo con il dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Verranno proposti i corsi di cucito, svolto da un’insegnante certificata, per la creazione di vestiario storico e fantasy; maschera teatrale in cartapesta; costruzione di armi in lattice, utilizzate anche nei film, tipiche del gioco di ruolo dal vivo; scherma, incentrato sulle tecniche di combattimento da gioco di ruolo; teatro, incentrato sull’improvvisazione; costruzione di oggetti in cuoio.

Questi si terranno tra il 10 giugno al 18 dicembre, ogni mercoledì e venerdì, dalle 17,30 alle 19,30.