Al cinema Centrale si proietta “Full time”

Il Circolo del Cinema di Lucca presenta l’appuntamento settimanale con i film in prima visione al Cinema Centrale.

Giovedì (19 maggio) alle 21,15 verrà presentato Full time. Il film è una corsa trafelata contro il tempo e il percorso a ostacoli di una mamma single lavoratrice attraverso la contemporaneità. L’eccellente regia di Eric Gravel asseconda il ritmo affrettato e la preoccupazione costante di Julie, facendoci fare il tifo per lei dalla prima all’ultima scena, ma ricordandoci quanto tutti noi viviamo di corsa, inseguendo lavori sempre meno pagati è sempre più stressanti. Il cuore pulsante del film è Laure Calamy che dà alla sua Julie pathos e leggerezza, autentica disperazione e altrettanto autentica dolcezza. Julie è una (super) eroina dei nostri tempi, una madre coraggio senza retorica e senza piagnistei. C’è qualcosa di irresistibilmente tenero e allo stesso tempo inarrestabilmente coraggioso, in questa donna minuta che corre da mattina a sera, ma sa anche rallentare per regalare agli altri un gesto gentile, una piccola attenzione. Il film è vincitore, nella sezione Orizzonti, per la regia e per la migliore attrice protagonista al festival di Venezia 2021. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10 euro). È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo di 25 euro per i giovedì al Centrale. Inoltre si può sottoscrivere l’abbonamento Young (10 euro) per i nati dopo il 1 gennaio 1997 e l’abbonamento Sostenitore (100 euro) che danno entrambi libero accesso a tutte le proiezioni dell’anno.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di prescriversi sul sito internet ufficiale www.circolocinemalucca.it.