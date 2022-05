Allo Scompiglio lo spettacolo del Trio Xtro ‘A waste of time’

Sabato (21 maggio) alle 21 l’associazione culturale Dello Scompiglio di Vorno, diretta dalla regista e artista Cecilia Bertoni, propone A waste of time, spettacolo del Trio Xtro in cui musica ed elementi teatrali si confrontano con il mondo delle tematiche ambientali.

L’appuntamento è curato da Antonio Caggiano, direttore artistico dei programmi musicali dell’associazione culturale Dello Scompiglio.

In A Waste of time i percussionisti Antonio Bove, Gabriele Segantini, Miguel Varela utilizzano strumenti musicali fatti con oggetti di recupero, creando sonorità sempre nuove.

“L’obiettivo – specifica il Trio Xtro – è far comprendere che gli oggetti destinati ad essere buttati via possono essere utilizzati per uno scopo diverso, aumentando così la consapevolezza sul problema dell’inquinamento e sul bisogno di prendere utili provvedimenti.”

Il programma spazia da opere di Patrick Ellis, Lam Lai Keng, Hugo Morales, che esplorano in modi diversi i suoni prodotti da oggetti o da strumenti musicali insoliti, al “gioco sonoro per giocatori” di Ann Southam, ai lavori di Thierry De Mey e della Compagnie Kahlua, in cui la musica si intreccia a momenti performativi.

Il costo del biglietto è di 15 euro, ridotto 10. La prenotazione è obbligatoria. Nel biglietto degli spettacoli è incluso anche l’ingresso a mostre/installazioni e opere permanenti.