Allo Sky Stone shopping notturno per l’uscita dell’ultimo album di Harry Styles

Un altro importante riconoscimento per lo Sky Stone & Songs. Anche in occasione dell’uscita dell’ultimo album di Harry Styles, la Sony Music Italia ha deciso di effettuare in alcuni negozi di dischi selezionati una prevendita ‘notturna’ dell’album Harry’s House e lo Sky Stone è stato inserito in questa selezione.

Ecco, quindi, che domani (19 maggio), alle 21 inizierà la serata dedicata a Harry Styles e la musica di questo artista sarà la protagonista delle ore che separano alla mezzanotte, quando sarà possibile acquistare il nuovo disco. Un’iniziativa pensata per tutti coloro che sono fan di lungo corso di questo giovane e già ben affermato artista e che permetterà loro di poter avere il disco prima di tutti gli altri.

Oltre alla vendita in anteprima, chi sceglierà di fare lo ‘shopping notturno’ riceverà in omaggio dei gadget, pensati dalla casa discografica proprio per ‘premiare’ l’affezione all’artista: una shopping bag, una spilla e una busta che riporta la copertina del disco saranno gli omaggi in edizione limitatissima che accompagneranno l’acquisto nella prevendita notturna del disco.