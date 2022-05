Animando, rinviato il concerto di Stefano Teani e del quartetto Dulce in corde

Il concerto di Stefano Teani e del quartetto Dulce in corde proposto da Animando, in programma per venerdì (20 maggio) alle 21 nella sala Tobino di Palazzo Ducale, è stato rimandato a data da destinarsi.

L’associazione si scusa per il disagio, dovuto a cause indipendenti dalla volontà degli organizzatori. Il nuovo appuntamento è per lunedì 30 maggio al Teatro del Giglio con la violoncellista Laura van der Heijden e con l’Orchestra regionale della Toscana, diretta per l’occasione da Beatrice Venezi. Un appuntamento aperto da un ricordo del maestro Gaetano Giani Luporini a cura di Gianmarco Caselli.