L’influencer legge i classici: al Real Collegio arriva Pierluca Mariti

Un reading di classici della letteratura con un interprete davvero particolare, l’influencer Pierluca Mariti, meglio conosciuto su Instagram come Piuttosto che.

L’evento, organizzato dal Rotaract Club Lucca, si terrà domenica 19 giugno alle 21 al Real Collegio. Mariti è un influencer e comico emergente sui social. Riscuote molto successo e questa estate svolgerà un tour in Italia proponendo il suo spettacolo, intitolato Ho fatto il classico, che ha già fatto sold out nei teatri di Roma, Bologna e Milano.

Si tratta di un reading di classici della letteratura, interpretati in chiave moderna e alternati a monologhi comici e improvvisazioni. Durante lo spettacolo l’ospite parlerà anche direttamente al pubblico, riproducendo la sua famosissima rubrica Tell Mama, che propone settimanalmente su Instagram. Lucca sarà l’unica data in Toscana e in quanto tale poterla realizzare nella cornice di un edificio storico storico della città aumenta ancora di più il legame tra la natura culturale dell’evento e la storia di Lucca. I biglietti sono disponibili online, sulle piattaforme di wereading, al costo di 15 euro. È un evento rivolto a un pubblico di giovani e adulti, non solo a chi ha fatto il classico, per dare vita a una serata piena di ironia e cultura.