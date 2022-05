Ti aspetto in biblioteca, passa anche da Artemisia l’iniziativa culturale itinerante

Terzo e ultimo appuntamento per l’iniziativa culturale itinerante Ti aspetto in biblioteca, finanziata dal ministero della cultura e realizzata dalla Rete documentaria lucchese della Provincia di Lucca.

Sabato (21 maggio) dalle 15 alle 19, l’appuntamento organizzato per avvicinare e riavvicinare le persone alla lettura, alla poesia e alla drammatizzazione dei testi, sarà a Capannori al polo culturale Artemisia di Tassignano, a Forte dei Marmi in piazza Garibaldi, a Lido di Camaiore in viale Europa (al pontile), in piazza Vittorio Emanuele II a Castiglione Garfagnana e in piazza Angelini a Camporgiano.

L’attività di promozione della lettura è organizzata in spazi all’aperto e rivolta sia ai bambini e ragazzi, sia agli adulti da parte di operatori culturali e bibliotecari.