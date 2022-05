E’ il team della quarta della primaria Guidi di Antraccoli che ha ideato Topoman, il giocattolo meccatronico che si è classificato primo, per le classi quarte, alla fase provinciale del concorso nazionale Eureka! Funziona! di Federmeccanica.

Al primo posto per le classi quinte è invece risultata La Super Pista della primaria Santa Marta di Viareggio e per le classi terze Help Dolphin della Lambruschini di Viareggio.

Foto 2 di 2



Sono questi i risultati della gara provinciale organizzata sul territorio dalle aziende del progetto LuMe Lucca Metalmeccanica, cui hanno preso parte 24 classi da 14 scuole primarie di tutto il territorio provinciale.

I premi (attestato di partecipazione, medaglia e assegno di 250 euro per il gruppo che ha vinto) verranno consegnati dai referenti Lume nelle scuole, nei prossimi giorni. Verrà inoltre consegnato a tutti i partecipanti l’attestato di partecipazione e un gadget LuMe.

Il concorso nazionale, che Federmeccanica organizza con il patrocinio del Miur, è realizzato nostra provincia da 10 tra le più importanti realtà aziendali del comparto metalmeccanico lucchese, riunite nel progetto Lucca Metalmeccanica. Sono A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini, Kme Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec. Insieme a Confindustria Toscana Nord organizzano iniziative in favore del territorio, dalla formazione alla cultura, al sostegno delle realtà associative a scopo sociale.

Il team della Super Pista parteciperà alla finale nazionale venerdì (27 maggio), on line.