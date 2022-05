Quaderni della Fondazione Ragghianti, si presenta il terzo volume

È in programma martedì (24 maggio) alle 17 la presentazione online, sul canale YouTube e sul sito internet della Fondazione Ragghianti, del terzo volume della collana dei Quaderni della Fondazione Ragghianti, ideata e diretta dal direttore della Fondazione Paolo Bolpagni e dedicata ai risultati delle migliori ricerche compiute dai vincitori delle borse di studio bandite ogni anno dall’ente culturale lucchese.

All’incontro, introdotto Paolo Bolpagni, interverranno l’autore Francesco De Carolis, dottore di ricerca in storia dell’arte e ora docente all’Accademia di Belle Arti di Firenze, e Marco Collareta, professore ordinario di storia dell’arte medievale all’Università di Pisa e direttore della rivista Critica d’Arte.

De Carolis, studioso di storia dell’arte rinascimentale e di storia della critica d’arte del Novecento, è stato vincitore della borsa di studio bandita dalla Fondazione Ragghianti per l’anno 2019-2020. Il suo libro Il genio dei libri difficili. Carlo Ludovico Ragghianti e il sodalizio con Neri Pozza approfondisce il rapporto tra Carlo Ludovico Ragghianti e l’editore vicentino Neri Pozza, restituendo un punto di vista privilegiato per comprendere la situazione culturale italiana tra gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso. Il loro intenso legame fu basato sul tentativo di offrire una proposta di altissimo valore, anche dal punto di vista etico, distinguendosi dalle scelte dei maggiori editori italiani del tempo. La ricerca si è concentrata sulla ricostruzione di un sodalizio caratterizzato dall’ambizioso obiettivo di dare seguito agli ideali della Resistenza, che aveva visto sia Ragghianti sia Pozza impegnati nelle file del Partito d’Azione.

Il volume, come i due precedenti, è pubblicato dalle Edizioni Fondazione Ragghianti Studi sull’arte e può essere acquistato direttamente alla Fondazione Ragghianti (in via San Micheletto 3 a Lucca), oppure ordinato sul sito fondazioneragghianti.it o nelle librerie.