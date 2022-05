Lda protagonista dell’instore allo Sky Stone and Songs

Tornano gli instore allo Sky Stone and Songs. Dopo lo stop imposto dalla pandemia, ecco che tornano gli incontri con gli artisti per conoscerli, farsi firmare una copia dell’ultimo successo e per avere una foto con loro.

Il primo appuntamento è martedì (24 maggio) alle 20 e protagonista è Lda (al secolo Luca D’Alessio, figlio di Gigi) che, dopo il travolgente successo di Amici, presenterà in via Veneto il suo primo album che porta il suo stesso nome.

Reduce dai trionfi della ventunesima edizione di Amici, Lda è risultato uno degli artisti più seguiti e amati dal pubblico della trasmissione di Maria De Filippi, come dimostrano anche i numeri di stream delle sue performance. La scorsa settimana, poi, è uscito l’album che contiene anche la hit che lo ha portato al successo Bandana.

“Finalmente è uscito il mio primo album – commenta Lda – sono super emozionato. Sto vivendo esperienze e momenti bellissimi. È un periodo davvero speciale della mia vita e questo disco rappresenta per me il culmine di questi mesi intensi e allo stesso tempo stupendi. Per non parlare della grande possibilità di poter incontrare finalmente i miei fan dal vivo in giro per l’Italia, è un sogno che diventa realtà“.

Per poter partecipare all’incontro – che si svolgerà secondo le norme vigenti in materia di contrasto al Covid-19 – si può già acquistare il cd allo Sky Stone & Songs e avere, in questo modo, il pass esclusivo per l’evento.

Per informazioni: www.skystoneandsongs.it