Franco Mussida della Pfm ospite dell’istituto Boccherini

È stato il geniale chitarrista della Premiata Forneria Marconi, uno dei gruppi fondamentali del progressive italiano, ma è anche un appassionato didatta, uno studioso della musica a 360 gradi, uno scrittore e un artista visivo. Franco Mussida sarà a Lucca domani (23 maggio) ospite dell’Istituto Boccherini che, fresco dell’ottenimento del titolo di conservatorio statale, prosegue la sua stagione Open fatta di concerti, masterclass e incontri aperti al pubblico.

Una stagione pensata come parte integrante della formazione dei propri studenti e come contributo alla crescita culturale della città. L’appuntamento è alle 16 all’auditorium in piazza del Suffragio e sarà l’occasione per incontrare uno dei più grandi protagonisti della storia della musica italiana che ha suonato, prodotto, arrangiato e collaborato con cantanti e artisti del calibro di Fabrizio De Andrè, Francesco Guccini, Paolo Conte, Lucio Dalla, Mogol.

Nato a Milano nel 1947, chitarrista, compositore, membro fondatore della Pfm di cui ha firmato molti dei più grandi successi, tra cui Impressioni di settembre, Mussida è autore di progetti musicali legati al teatro e al mondo delle arti visive nonché autore egli stesso di “sculture risonanti”. Ricercatore nell’ambito della pedagogia artistica e della comunicazione musicale, Mussida racconterà la sua esperienza con la musica e condividerà con il pubblico la sua costante esplorazione del misterioso mondo del suono che lo ha portato a scrivere interessanti libri e a promuovere progetti come il Centro professionale di musica di Milano e alcune importanti iniziative organizzate nelle carceri della Lombardia.

L’incontro è a ingresso libero e gratuito. Per accedere all’auditorium è necessaria la mascherina ffp2.