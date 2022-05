Logomachia, nuovo spettacolo al festival del teatro indipendente

Nuovo appuntamento al Real Collegio con il festival del teatro indipendente curato dal collettivo Spazio Lum da due anni a questa parte.

Venerdì (27 maggio) il festival prosegue con Logomachia, spettacolo teatrale originale liberamente tratto da Delirio a Due di Eugène Ionesco, riadattato dalla regia di Asia Bove e da lei interpretato insieme a Marco Fabrizi.

Se i personaggi di Ionesco vivono chiusi in casa con la guerra fuori, ignorandola per quanto possibile, qui la guerra è anche dentro la casa. L’incomunicabilità dei personaggi porta i due ad un continuo scontro. Un po’ si cerca l’altro, un po’ lo si nega. Nelle loro lunghe discussioni non sense si riflette l’assurdo del mondo fuori. Logomachia farà vivere marito e moglie nella realtà quotidiana in cui anche noi siamo precipitati da un paio d’anni. Nel delirio a due di un amore che discuterà finché morte non li separi.

Tutti gli spettacoli si terranno nella sede storica del Real Collegio di Lucca, in una delle sale interne o spazi esterni a seconda del meteo, l’entrata è dal lato di via Cavallerizza. L’ingresso è alle 20,30 e riservato ai possessori della tessera Lum che sarà sempre possibile fare in location prima di assistere allo show. Per info e prenotazioni rivolgersi al numero 3280628802/