Lucca Art Fair fa il pieno: a Real Collegio oltre 3mila visitatori

Oltre 3mila persone, uno splendido weekend tra arte e cultura e un volume d’affari solido e interessante: grande successo, dunque, per la sesta edizione di Lucca Art Fair.

La mostra-mercato dell’arte moderna e contemporanea ha animato le sale e i chiostri del Real Collegio, location inedita, nel weekend dal 20 al 22 maggio, attirando un folto pubblico di appassionati e curiosi.

“Siamo estremamente soddisfatti – commenta Paolo Batoni, exhibition manager – di com’è andata questa edizione. Si è trattata di una ripartenza in grande stile, con un format completamente rinnovato che ha dato ampio spazio tanto alle gallerie emergenti come a quelle consolidate del panorama italiano. Di grande richiamo è stato Museum Partner, il progetto nato con il museo civico Fattori che ha permesso di esporre opere su carta, uniche e rarissime, in una commistione affascinante tra fiera e cultura. Molto buono anche il volume di affari che le gallerie hanno potuto registrare: la conferma che la bellezza, l’arte e la cultura non solo pagano, ma possono essere parte della ripartenza economica di tutto il territorio. Ringrazio gli enti che ci hanno sostenuto e che ci hanno accompagnato in questo percorso e diamo a tutti appuntamento al 2023, nuovamente al Real Collegio per una nuova edizione, ancora più interessante”.

Lucca Art Fair è stata organizzata da Toe Market, con il patrocinio del Comune di Lucca, della Camera di Commercio di Lucca, di Confindustria Toscana Nord e del Real Collegio.

