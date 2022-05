A Palazzo Sani si proietta il corto ‘Il sogno d’oro’

Torna ad essere proiettato il cortometraggio Il sogno d’oro, alla conferenza della Università 50 e più a Palazzo Sani, venerdì (27 maggio) alle 17: si illustrerà la possibilità da parte dell’arte, della cultura, della musica e della letteratura di generare effetti benefici sull’organismo umano e in particolare sulla psiche.

Foto 2 di 2



Sarà il professor Enrico Marchi, docente di arte terapia applicata alla riabilitazione alle università di Pisa e Ronchi di Massa, a illustrare l’importante e significativo percorso, fatto in questi anni sul nostro territorio dalle attività di arte terapia applicata al settore della salute mentale. Saranno inoltre approfonditi gli effetti psicologici e fisiologici dell’arte e in particolare della musica nell’uomo, le tematiche della neuro estetica e i concetti teorici contenuti nel libro Il simbolo che cura, scritto dallo stesso Marchi in collaborazione con altri specialisti ed esperti del settore.

Al termine della conferenza sarà proiettato il cortometraggio Il sogno d’oro prodotto alcuni anni fa, dall’Associazione lucchese arte e psicologia e dall’associazione Il Sorriso di Stefano, coinvolgendo in prima persona i pazienti e i servizi di salute mentale di Lucca, in un incredibile percorso cinematografico e terapeutico-riabilitativo. La musica di Puccini è stata il perno di ispirazione insieme alla collaborazione dell’esperta di musica Carla Nolledi, la sceneggiatura di Debora Pioli e la regia di Simone Rabassini.

Un appuntamento utile per meglio comprendere quali possono essere, in questo momento così difficile, i fattori di recupero, di resilienza e di benessere psicofisico attraverso la forza coesiva e rigenerante dell’arte e della cultura.