Una giornata in musica dedicata a Luigi Boccherini per l’anniversario della morte

Sabato (28 maggio) sarà una giornata dedicata a Luigi Boccherini e tre appuntamenti in tre luoghi significativi della città celebreranno il compositore lucchese, nato a Lucca nel 1743 e scomparso a Madrid il 28 maggio 1805.

Il primo appuntamento è alle 12,30 in via della Dogana 9 (di fronte all’Albergo San Martino). Davanti alla celebre lapide che ricorda il luogo dove Boccherini visse per alcuni anni, gli allievi del liceo artistico musicale Augusto Passaglia Caterina Ginesi e Greta Marinozzi (violini), Marta Falcini (viola) e Daci Arion (violoncello) delle classi dei professori Dinorah Abela, Roberto Presepi e Caterina Mancini suoneranno il Minuetto dal Quintetto G 275 di Boccherini.

Alle 16,30 nella chiesa di San Francesco, davanti alla tomba del compositore, si svolgerà la consueta commemorazione con l’intervento musicale degli allievi della classe di quartetto dell’istituto Boccherini guidata dal maestro Paolo Ardinghi: Alice Laudicina, Lorenzo Petrizzo e Federico Guido Ricci (violini), Elisabetta Cordoni (viola), Leonardo Giovannini (violoncello), Stefano Bianchi (contrabbasso).

Interverrà Alessandro Tambellini, sindaco del Comune di Lucca, e la cerimonia sarà presentata da Marco Mangani, presidente del Centro studi Luigi Boccherini, e Marco Gallenga, collaboratore scientifico dei Centri studi Giacomo Puccini e Luigi Boccherini.

L’omaggio si concluderà la sera, alle 21, con un concerto all’auditorium del Suffragio (piazza del Suffragio) che quest’anno vede protagonista il Quartetto Boccherini, nato in seno all’istituto Boccherini e formato da musicisti di alta formazione artistica come Luca Celoni ed Enrico Bernini (violini), Fabio Bernini (viola) e Massimo Maffei (violoncello) con la partecipazione di Dario Vannini alla chitarra. Oltre che apprezzato didatta, Vannini è un chitarrista eclettico che spazia dalla musica classica a quella popolare, dai concerti, in Italia e all’estero, all’attività in ambito teatrale. In programma musiche di Franz Xaver Richter con il Quartetto in Do maggiore, op.5 n.1 e di Luigi Boccherini con il Quartetto in Mi bemolle maggiore, op.8 n.3, G 167 e il Quintetto in Re maggiore per chitarra e archi G 448.

Il concerto sarà introdotto da Marco Mangani, presidente del Centro studi Luigi Boccherini.

Gli appuntamenti sono a ingresso libero su prenotazione. Per assistere alle 16,30 alla cerimonia in San Francesco telefonando al numero 0583.469225. Per partecipare al concerto all’auditorium del Suffragio (alle 21) la prenotazione può essere effettuata nella sezione biglietteria sul sito www.boccherini.it o telefonando al numero 0583.464104.

Per accedere all’auditorium e a San Francesco è necessario l’utilizzo della mascherina Ffp2.