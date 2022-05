Alla libreria Ubik arriva Martina Benedetti, l’infermiera simbolo della lotta al Covid

Venerdì (3 giugno) alla libreria Ubik arriva a Lucca Martina Benedetti, la giovane infermiera massese divenuta nota a marzo 2020, in piena emergenza sanitaria, per il selfie di denuncia che la ritrae con il volto segnato dai dispositivi di sicurezza anti Covid-19 e dalla fatica per i turni di lavoro massacranti.



A distanza di due anni, Martina Benedetti ha al suo attivo un libro sulla pandemia #nonsiamopronti Lettere digitali dal fronte Covid-19, scritto con Anna Vaglie e un nuovo romanzo Fushimi Inari (Giovane Holden Edizioni) che sarà presentato al pubblico di Lucca venerdì alle 18.



Parteciperanno alla presentazione Monica Zoe Innocenti, Luciano Luciani e Sandra Tedeschi, fondatori dell’associazione culturale La poltrona rossa di Zoe.

Scandali politici, processi mediatici e spiriti guida con il sottofondo contrastante di New York e di Kyoto. Il vero protagonista del libro Fushimi Inari? Il destino.

Il libro

Sophia Turner è una giornalista del Views, popolare testata di New York legata a doppio filo ai politici della parte conservatrice. Una famiglia ricchissima, un attico esclusivo, un guardaroba di classe, potrebbero descrivere la sua vita come un sogno. In realtà la sua esistenza è fredda, priva di veri affetti, e neppure il suo lavoro, in cui si impegna soprattutto per non sentire il vuoto che le sta attorno, le dà soddisfazione. Il presagio di cambiamento è un semplice biscotto della fortuna, pescato in un intrigante ristorante giapponese. Da lì a poco, una strana magia la catapulta, spettatrice eterea e sorpresa, nei ricordi di Dave Williams, un uomo che con lei sembra condividere solo la professione: squattrinato, idealista, generoso, sensibile alle cause dei più deboli. Sophia scopre che Dave sta lavorando, sulle pagine del giornale liberale Expose, allo stesso suo caso, la presunta violenza sessuale compiuta da un potente membro del Congresso su una giovane cameriera. Naturalmente, le verità che l’uno e l’altra devono costruire sono molto diverse. Una serie di coincidenze, interpretabili solo come il più profondo dei destini, li porterà però fianco a fianco al Fushimi Inari, il grande santuario sulle alture di Kyoto, associato dalle tradizioni alla prosperità e alla fortuna. Fino alla scoperta di un mondo tutto nuovo, armonioso e sofisticato, al riconoscimento di un legame particolare, e a impensabili stravolgimenti.