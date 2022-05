Martedì del Palazzo, rinviato l’incontro su Eleonora Bernardini

L’incontro de I Martedì del Palazzo in programma per domani (31 maggio) viene rinviato a settembre, alla ripresa del calendario di eventi organizzati dalla Provincia di Lucca, in collaborazione con l’associazione Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana che ne cura anche la parte scientifica.

Per ragioni organizzative, infatti, è stato deciso di posticipare l’incontro a cura di Monica Guarraccino sul tema Eleonora Bernardini: una dama lucchese al cospetto dell’Imperatore che avrà invece spazio nella ripresa autunnale.

Dopo la pausa estiva, infatti, riprenderanno gli incontri settimanali gratuiti nell’Antica Armeria di Palazzo Ducale, nel corso dei quali si ‘esplorano’ particolari e dettagli della vita nell’epoca napoleonica di Lucca. Parti della storia che, spesso, sono trascurate dalla storiografia ufficiale ma che riescono a rendere più vicino a noi quel periodo così importante per la città.

L’associazione Napoleone ed Elisa coglie l’occasione per ringraziare il pubblico che ha seguito questa nuova iniziativa partita lo scorso 15 febbraio e i relatori che si sono resi disponibili a presentare i loro studi e gli approfondimenti in questa sede.

Il calendario è stilato con la collaborazione di: Villa Reale di Marlia, il Cineforum Cinit Ezechiele 25,27, Fidapa Lucca, l’associazione internazionale Le Souvenir napoléonien, ed è realizzato con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e con il contributo del Comune di Lucca.