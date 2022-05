Concentus Lucensis, gran finale in piazza San Francesco per la passeggiata musicale

Sabato (28 maggio) dalle 15,30 si è concluso, per questo anno scolastico il percorso didattico della Pittura che suona, progetto integrato dell’associazione musicale Concentus Lucensis inserito nel calendario di Vivi Lucca. Il pomeriggio è stato ricco di emozioni e suggestioni e si si è potuto realizzare, tramite una serie di sinergie tra scuola, associazioni del territorio ed istituzioni tra cui risaltano il museo nazionale di Villa Guinigi, con il quale l’associazione Concentus ha una proficua e stabile collaborazione grazie alla disponibilità dello staff e della direzione museale. Un particolare ringraziamento è andato al Comitato popolare di piazza San Francesco che ha dato un essenziale contributo logistico senza il quale la manifestazione non avrebbe potuto svolgersi.

Protagonisti assoluti sono state le classi e gli ensemble del liceo musicale Passaglia che hanno animato il pomeriggio. Alle 15,30 hanno iniziato nel loggiato di Villa Guinigi i flauti di Lucca, un ensemble storico del liceo musicale che ha visto la partecipazione dei professori Lorenzo del Grande, Roberta Anzil e Giovanna di Nardo. Alle 17 l’ensemble vocale e sotto la guida delle docenti Diana Trivellato e Deborah Terranova e l’ensemble di archi del triennio sotto la guida dei docenti Dinorah Abela, Carlo Alberto Valenti e Roberto Presepi. Dalle 18 invece in piazza San Francesco grande finale con il progetto Erasmus Jazz Without Borders.

“È stato suggestivo – dicono gli organizzatori – vedere la piazza piena di giovani esecutori e di pubblico, come ha evidenziato Francesco Battistini che, intervenuto all’esibizione, ha portato i saluti dell’amministrazione come presidente del consiglio comunale uscente. Si sono alternate le jazz bane del liceo artistico musicale Passaglia e quella della scuola Vaskivuoren Lukio di Vantaa in Finlandia; la scuola era ospite nella nostra città, dopo che la settimana scorsa le alunne e gli alunni della liceo Passaglia sono invece stati in Finlandia. Coordinatore del progetto Erasmus, Vannucci, e molti gli insegnanti coinvolti che si sono alternati alla direzione dei gruppi: Fabrizio Desideri, Manolo Nardi, Marco Cattani e Mika Karhunen Jonna. Un grazie va veramente a tutte e tutti: ragazze, ragazzi, docenti e volontari che hanno dimostrato che la riuscita di un progetto culturale ed artistico si realizza facilmente facendo rete”.