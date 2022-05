Si avvicina l’estate, le temperature si sono alzate considerevolmente nelle ultime settimane, con punte oltre i 30 gradi.

C’è aria di festa, tornano i turisti, arrivano le vacanze e a Lucca, l’arrivo dell’estate, coincide con il ritorno della musica dal vivo del Summer Festival. L’edizione 2022 dell’evento musicale più atteso dai fan conta 15 concerti, 3 dei quali si terranno sugli spalti delle mura. Il sipario si alzerà in piazza Napoleone il 25 giugno, con Nick Mason, celebre batterista dei Pink Floyd che porterà il suo progetto dal titolo, Saucerful of Secrets.

Non si ha nemmeno il tempo di riprendere il fiato che già il giorno successivo, il 26 giugno sarà il momento di Paolo Conte, che per la prima volta calcherà il palco del Summer Festival, per farci ascoltare i più famosi brani dei suoi 50 anni di carriera. Ancora musica italiana il 1 luglio con Caparezza, che porterà le canzoni del suo ultimo album, Exuvia, che altro non è che una riflessone sulla vita e sulle sue priorità, con una critica a un mondo sempre più regolato dagli algoritmi.

Il 6 luglio torna la musica internazionale con Liam Gallagher e i Kasabian, una data recuperata dalle passate edizioni del 2020 e del 2021 con un magnifico duo, il meglio del Brit Rock sullo stesso palcoscenico.

L’8 e il 9 luglio toccherà, rispettivamente a Twenty One Pilot e John Legend e il 10 è il momento della storia della musica italiana con Venditti e De Gregori, in cui si ripercorreranno i grandi successi delle loro carriere con una band d’eccezione, composta da musicisti che collaborano da anni con i due artisti.

Dopo saranno quattro giorni di fuoco, la data del 14 luglio con Robert Plant e Alison Krauss si arricchisce di un ospite di accezione, in apertura Carmen Consoli presenterà il suo live. Il 15 giugno ci attendono i Litfiba con “L’Ultimo girone”, una festa itinerante degna conclusione della storica band di Piero Pelù e Ghigo Renzulli. Il 16 luglio il palco del Summer Festival sarà calcato da un altro big della musica italiana, Marracash e il giorno successivo, il 17 luglio ci sarà Ben Harper and the Innocents Criminals.

A questo punto il Summer Festival si trasferirà sugli spalti delle mura, nella celebre cornice che ha fatto la storia della manifestazione dove si sono esibiti band del calibro dei Rolling Stone e dei Pink Floid e il 20 luglio nel campo Balilla arriverà Zucchero. Una data annunciata a sorpresa, in cui uno tra i più apprezzati artisti italiani all’estero, si esibirà presentando l’ultimo suo disco “Discover”, in cui reinterpreta brani di artisti famosi.

Il giorno successivo, il 21 luglio, sempre sugli spalti delle mura, arriva uno dei vincitori dell’ultima edizione del Festival di San Remo, con una data che è ha fatto registrare il tutto esaurito a poche ore dall’annuncio, sul palco del Summer, sarà il momento di Blanco.

Prima di avvicinarsi alla data finale della manifestazione, il 24 luglio si torna nuovamente in piazza Napoleone per Brunori Sas. Con il 31 luglio cala definitivamente il sipario sull’edizione 2022 del Summer Festival e a chiuderlo, un grande big della musica internazionale, che sugli spalti delle mura presenterà il suo Justice World Tour, Justin Bieber.

Nel frattempo, la città si prepara ad ospitare l’evento e il patron del Summer Festival, Mimmo D’Alessandro quest’anno mostra tranquillità a pochi giorni dall’inizio dell’evento, nonostante i lavori per l’installazione del palco in piazza Napoleone non siano ancora iniziati.

“Siamo perfettamente in linea per l’inizio del Summer Festival – dichiara tranquillamente Mimmo -, quest’anno, per adesso non ci aspettiamo rallentamenti o problemi di sorta, poi staremo a vedere, ma per ora tutto procede a gonfie vele. I lavori per il montaggio del palco in piazza Napoleone inizieranno il 6 giugno, dopo la festa per la fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Quelli invece che riguarderanno l’area degli spalti delle mura, inizieranno il 7 luglio”.