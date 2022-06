Musica e parole ai 4 venti: San Vito si accende con un concerto live

Tutto pronto a San Vito per Musica e parole ai 4 venti, in programma sabato pomeriggio (4 giugno) dalle 17 alle 19.

Un evento che mira ad un doppio obbiettivo: ricordare nel tempo la figura di Massimo Bertolucci e provare ad offrire la possibilità ai giovani di partecipare attivamente ad un vero concerto con musica integralmente live, dimostrando i loro talenti nel contesto ottimale di musica all’aperto con amplificazione e fonico a disposizione dei musicisti.

Il tutto in una fascia oraria (17-19) comoda e agevole per tutti, incluse appunto le famiglie.

Dal punto di vista della proposta musicale, c’è in questa prima edizione, l’intenzione ambiziosa, di offrire un livello musicale medio alto, soul-blues, folk, cantautorato, pop-rock e persino jazz, con artisti professionisti come Max Marinaio e Annaré in grado di coinvolgere un pubblico eterogeneo.

Un tentativo forse mai fatto a S. Vito. Non manca un occhio alle famiglie ed ai bambini con il celebre coro Arcobaleno.

Ogni gruppo suonerà per un periodo di tempo limitato e questo permetterà di ascoltare diversi tipi di musica.

La diversità dei linguaggi musicali rappresentati non serve solo per arrivare a tutti ma allude alla amicizia tra i generi e propone la fruizione della musica finalmente nella forma della condivisione e non della competizione.

“Il leitmotiv della manifestazione – spiegano gli organizzatori – è l’amicizia, un valore fondamentale per tutti noi e molto caro a Massimo Bertolucci. Ci saranno anche alcune letture di poesie sul tema”.

L’ evento si svolgerà al teatro all’aperto di S. Vito, situato nei pressi delle scuole elementari Donatelli, in via Giorgini.

L’ingresso è gratuito. Tutti gli artisti di questa prima edizione, la cui direzione artistica è di Massimo Pierini, parteciperanno a titolo gratuito, indipendentemente da livello tecnico e notorietà.