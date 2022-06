Torna il Festival del fiume, al via laboratori e workshop sulle rive del Serchio

Torna anche quest’anno il Festival del Fiume, l’evento inserito nel calendario Vivi Lucca per celebrare l’entrata in vigore delle modifiche all’articolo 9 della Costituzione Italiana che introduce, anche nell’interesse delle future generazioni, la tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali tra i principi costituzionali fondamentali.

Un fiume di diritti sarà il primo appuntamento che sabato 4 e domenica 5 giugno aprirà la quarta edizione del Festival, con dialoghi, musica e attività a cura dell’Osservatorio dei diritti della città di Lucca. La settimana successiva, sabato 11 giugno, la mattina, sarà la volta di a Rigenerarsi in natura con le esibizioni della scuola Samurai Karate e con uno workshop di musicoterapia condotto da Kizzy Rovella.

Seguirà poi la proposta didattica Un Fiume per amico presentata dall’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale.

Nel pomeriggio si parlerà di mobilità lenta e greenways con Enrica Campus, architetta paesaggista, che presenterà Esperienze di progetti in parchi fluviali e aree naturali mentre Arianna Francesconi e Fabrizio Cinelli presenteranno Uno studio per la riqualificazione della ex linea ferroviaria Lucca Pontedera.

La domenica 12 giugno attività dedicate ai bambini e alle famiglie: la mattina Aquattro zampe nelle onde prevenzione e sicurezza in acqua – esercizi di ubbidienza e conduzione con la Scuola italiana di cani da salvataggio, Ecowalk del progetto inHabit, con cui Lucca diventerà la prima città europea a misura di animali – e nel pomeriggio i laboratori green di Legambiente e i Karacongioli con il loro divertente spettacolo. Sabato 18 giugno ospite d’eccezione del Festival sarà Ferdinando Boero. Presidente della Fondazione Dohrn, Medaglia Albert 1er Prince de Monaco, Prix Manley Bendall 2005 dell’istituto Oceanografico di Parigi, è stato insignito del Faculty member of the Year award, di Faculty of 1000, sezione ecologia, per gli anni 2011 e 2012. Nando, come preferiva chiamarlo il suo amico Frank Zappa, accompagnerà tutti i presenti in una conversazione sul tema dell’acqua e sul valore della biodiversità marina per gli equilibri del pianeta.

Domenica 19 giugno l’équipe di Giulio Petroni, professore ordinario dipartimento Biologia Unipi, guiderà gli intervenuti a scoprire la biodiversità del Serchio in un appuntamento dal titolo Quello che l’occhio non vede ma il Dna ambientale si anche con esperienze di campionamento e osservazioni guidate sulla riva del fiume. Nell’ultimo week end, sabato 25 giugno, la mattina, Augusto Loni Unipi e Nicola Colonna di Enea introducono e moderano una tavola rotonda su Agricoltura e cambiamento climatico con La Piana del Cibo,

Slow Food Compitese, Agricola Calafata. Il pomeriggio Lillero, il vero mercato del baratto mostra l’economia circolare e laboratori green di Legambiente Capannori e Piana lucchese. Domenica 26 giugno tornerà l’Albomercato, con i produttori agricoli e gli artigiani, tra fiori e profumi, laboratori aperti di ceramica, macramè, legno, telaio, letture creative e alle 18 incontro di lettura e premiazione del contest letterario Parole di primavera a cura di Associazione Talea e Adipa Lucca. Tutte le serate saranno allietate da musica dal vivo e degustazioni di prodotti locali.