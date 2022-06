Una mostra racconta l’orrore della guerra

Una mostra interessante, particolare, unica nel suo genere non solo per le tematiche raccontate ma, soprattutto, per la tecnica utilizzata. Si chiama Art.Not War ed è realizzata dal Comune di Lucca, insieme all’accademia di belle arti di Firenze e la Casa della pace e della memoria. Una serie di incisioni, realizzate dagli studenti dell’accademia con materiali di recupero, raccontano l’orrore della guerra, il dolore, la paura, il vuoto che lascia, in aperto contrasto con la bellezza dell’arta, con la sua luminosità e il suo essere strumento di lotta e resistenza ininterrotta.

La mostra. Alla Casa della Memoria e della Pace a Porta San Donato Nuova dal 3 al 18 giugno saranno allestite le opere dei 20 artisti dell’Accademia delle Belle Arti di Firenze: opere uniche, realizzate con la tecnica innovativa, e al contempo antica, dell’incisione a puntasecca su tetrapak. Il tetrapak da contenitore diventa quindi materia per contenere: le matrici sono state realizzate utilizzando i materiali di recupero e di riciclo. Stabilita la matrice, che per sua natura è già “sporcata” da piegature e geometrie che vengono inevitabilmente trasportate sul foglio, si procede poi all’incisione vera e propria con la puntasecca. Gli artisti portano in mostra scenari fortemente emotivi, caratterizzati dal nettissimo contrasto tra bianco e nero, tra spazi pieni e vuoti: immagini graffiate, che richiedono qualche secondo per essere comprese nel loro complesso. La guerra, quindi, emerge con la sua cruda violenza che l’incisione restituisce in tutta la sua veridicità.

La mostra, a ingresso libero, è curata dalla professoressa Loredana Remolo, docente di tecnologie dei materiali per la grafica, ed è composta dai lavori di Beatrice Donnini, Caterina Mari, Chen Hao Wang, Francesco Cataldi, Giada Casotti, Giulia Desogus, Gloria Saracino, Isabella Dolfi, Leslie Alison Salgado Guillermo, Luisa Guides de Oliveira, Marco Federici Canova, Martina Abati, Matilde Scirghi, Rebecca Guidi, Tiziana Ye, Viktoriya Dyrda, Flavia Colace, Kunling Li, Paolo Moscato, Riccardo Morini. È possibile visitare la mostra il 4, 5, 9, 10, 11, 17 e 18 giugno dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Per eventuali ulteriori informazioni: pagina Facebook Casa della Memoria e della Pace Lucca.