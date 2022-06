musica sotto le stelle a balbano

L’agenzia Palcoscenando-realizzazione grandi eventi di patron Massimo Chiocca organizza, sabato 25 giugno, in edizione esclusiva: Musica sotto le stelle. Un grande appuntamento di cena-spettacolo all’insegna del buon cibo, dell’allegria e della spensieratezza con un poker di personaggi che vanno da un’ospite d’onore nota sui palcoscenici italiani ed esteri, al cabaret di un mattatore della comicità toscana ed imitatore, dal melodioso suono di un flauto ad una cantante locale. Ma vediamo chi sono questi artisti che il direttore artistico di Palcoscenando, Massimo Chiocca è riuscito a portare in questa manifestazione che si terrà al Ctg Circolo Aria Nuova in via della Chiesa II, 81, a Balbano con cena a partire dalle 20,30.

L’ospite d’onore è la cantante di caratura nazionale ed internazionale ovvero la strepitosa Rosanna Fratello una vera icona della musica leggera italiana. Con la sua voce calda e carezzevole ha saputo e continua a farsi apprezzare sui palchi più importanti del mondo della pop music, ma è anche un’artista a tutto tondo del panorama dello spettacolo sia sempre come cantante interpretando musiche folk e disco music, sia con interpretazioni in film di successo (Sacco e Vanzetti dove a Cannes riceve il Nastro d’Argento alla migliore attrice esordiente, La mano nera, e La legge violenta della squadra anticrimine), ad essere opinionista in trasmissioni televisive e modella per una nota rivista. Ma la sua carriera di prestigio è senza ombra di dubbio quella del ruolo di cantante dove da ben 55 anni ne è sulla cresta dell’onda. Molte sono le sue canzoni che echeggiano ancora hai giorni nostri quali: Sono una Donna, non sono una Santa; Figlio dell’amore; Non sono Maddalena; Schiaffo; Chiaro di Luna per citarne alcune. Ben sette le partecipazioni al Festival di Sanremo: 1969 Il Treno; 1970 Ciao Anni Verdi; 1971 Amsterdam; 1974 Un po’ di coraggio; 1975 Va speranza va dove ottiene il 2º posto; 1976 Il mio primo rossetto e 1994 Una vecchia canzone italiana con il gruppo Squadra Italia.

Ci sarà anche il toscanaccio doc e cabarettistica Massimo Antichi che ha lavorato con Roberto Benigni in alcuni suoi film: Tutto Benigni e Jonny Stecchino, è stato nel cast di Vernice Fresca assieme a Conti, Panariello e Pieraccioni ed ora comico improvvisatore e barzellettista, noto per i suoi monologhi in dialetto toscano ed imitatore, suoi cavalli da battaglia: Renato Zero e Vasco Rossi.

L’evento mondano proseguirà con la partecipazione di Claudio Zen noto flautista che ha lavorato con Katia Ricciarelli e Luciano Pavarotti. Ha studiato presso Conservatorio di musica Luigi Boccherini di Lucca, polistrumentista, ogni strumento ha la sua peculiarità, il suo primo amore è stata la chitarra, successivamente diplomato in flauto, con una immensa passione per il sax.

Infine il palco ospiterà Roberta Citti cantante toscana dove il direttore artistico di Palcoscenando ha scritto una canzone appositamente per lei che canterà per la gioia del pubblico. La musica e l’arrangiamento dell’inedito di Roberta sono di Joele Mecchi e Matteo Teani della sala di registrazione del Lupo Records a San Macario.

La manifestazione sarà ripresa televisivamente a cura di Vittorio Bianchi di Firenze.

Presenta la serata Daniele Lazzareschi.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ai numeri: 347.4537419 o 349.0507813.