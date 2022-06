Sulle ali di una vespa, un viaggio alla riscoperta della storia

Si terrà sabato (11 giugno) Sulle ali di una vespa – storia dell’Italia in sella evento promosso ed organizzato dalla delegazione Fai di Lucca.

Sarà un vero e proprio viaggio nella storia sociale culturale e produttiva d’Italia, ripercorsa attraverso le collezioni del Museo Piaggio di Pontedera dove sono esposti più 250 pezzi negli oltre 5000 metri quadrati di superficie che ospitano la storica sede del più grande museo italiano dedicato alle due ruote, che può vantare oltre 700.000 visitatori in vent’anni di attività.

Si tratta di un’iniziativa che si prefigge l’obiettivo di proporre ai visitatori un percorso guidato per conoscere la storia e la gloriosa ascesa del gruppo Piaggio e dei suoi marchi, unica realtà in grado di ripercorrere in Italia, la storia di un comparto ad altissimi livelli sul piano dell’evoluzione tecnologica, con lo sguardo rivolto all’innovazione a livello europeo.

Testimone d’eccellenza dello sviluppo industriale e sociale che ha coinvolto il nostro Paese dagli anni del boom economico, la realtà Paggio ha saputo contribuire in modo significativo all’evoluzione del settore trasporti: auto, biciclette, navi, aeroplani, treni, scooter.

Il percorso, a cura della Fondazione Piaggio, avrà una durata massima di un’ora. Sono previsti due turni di visita. Il primo avrà inizio alle 10,30, il secondo alle 12.

Il ritrovo è alla Fondazione Piaggio, a Pontedera in viale Rinaldo Piaggio.

La quota di partecipazione è di 10 euro e di 8 euro per i soci Fai e il pagamento avverrà in sede. Si consiglia di effettuare la prenotazione che è possibile effettuare on line su faiprenotazioni.fondoambiente.it Ultimi posti disponibili.

