Da Villa Torrigiani a Palazzo Pfanner: weekend di passeggiate nei giardini della lucchesia

Prende il via domani (4 giugno) Appuntamento in giardino, un fine settimana dedicato alla scoperta della ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani, che vede la lucchesia sulla piattaforma internazionale curata da Apgi, Associazione parchi e giardini d’Italia. La manifestazione patrocinata dal Ministero della cultura, nasce in accordo con l’iniziativa Rendez-vous aux jardins, che si svolgerà in contemporanea in oltre 20 Paesi europei.

In lucchesia l’appuntamento in giardino è alle 11,30 alla Villa Torrigiani di Camigliano con una passeggiata nel parco per imparare a riconoscere gli alberi monumentali e la loro storia con Paolo Emilio Tomei, che ha recentemente pubblicato con Peter Carlo Kugler il volume Gli alberi dei giardini storici della Lucchesia. Chiave per l’identificazione, Pacini Fazzi Editore.

L’appuntamento prosegue alle 13 alla Villa Gambaro di Petrognano con picnic nel giardino della villa con i libri della Contessa Maria Sofia Gambaro. La giornata si conclude nel centro città a Palazzo Pfanner con le visite serali alle 21 e alle 22 curate da Elena Benvenuti alla scoperta degli amori segreti del palazzo. Domenica (5 maggio) l’intera giornata è dedicata alla rievocazione del periodo napoleonico per conoscere come Elisa, la sua famiglia trascorrevano le giornate estive alla Villa Reale di Marlia.

