Hanno fatto la loro comparsa in centro storico, dei piccolissimi adesivi, notati dai passanti, che tramite un particolare Qr-code, riportano ad un brano musicale di un cantautore già conosciuto a Lucca, il suo nome d’arte è Niveo.

Ormai da mesi, Marco Fasano, cantautore di 18 anni, in arte appunto Niveo, si esibisce come artista di strada nella provincia di Lucca ed ha partecipato a numerosi eventi, ottenendo la possibilità di esibirsi con un proprio brano indie-pop al Ripartire Festival, che si è tenuto il 25 aprile in san Francesco e anche al Wøm Fest di Lucca, stasera (3 giugno).

Da più di un anno, Marco, assieme alla sua etichetta discografica, Formica dischi, sta lavorando ad un album che dovrebbe uscire dopo l’estate. Oggi però, c’è un altro importante appuntamento per i fan di Niveo, perché nella notte tra ieri (2 giugno) e venerdì 3 giugno, precisamente a mezzanotte, è uscito il suo primo singolo Sui sedili della metro, lo stesso brano con cui si è aggiudicato il contest per esibirsi al Ripartire Festival.

Per pubblicizzare il suo primo singolo Marco ha avuto un’originale idea.

“Ho deciso di stampare 500 adesivi di piccolo formato 5 centimetri per 5 centimetri, in questo modo, non rientrano nel pubblicitario proprio per le loro dimensioni contenute – spiega Niveo -, nella notte di passaggio tra giovedì e venerdì, li ho attaccati nelle vie di Lucca, con la speranza di suscitare interesse. In questo adesivo è stata stampata la copertina del singolo, il mio nome d’arte, il nome della canzone e un particolare Qr-code che, se inquadrato con la fotocamera della sezione di ricerca della famosissima applicazione digitale di streaming musicale ‘Spotify’, rimanderà proprio al mio profilo con la canzone appena uscita e pronta all’ascolto”.

Marco Fasano in arte Niveo è cantautore di 18 anni, di Pescia. Il suo nome d’arte “Niveo”, che vuol dire “bianco come la neve”, nasce dai suoi capelli bianchi nonostante la giovane età, questo piccolo “difetto”, nella carriera musicale è diventato un punto di forza. I suoi brani descrivono le sensazioni e le emozioni che solo da ragazzi si provano, ma che rimangono impresse per tutta la vita. Ha partecipato al “Ripartire Fetival” edizione 2022 e al Wøm fest che si terrà stasera. Attualmente è al lavoro sul suo primo album da cui è nato il singolo “Sui sedili della metro”.