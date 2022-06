Nei giorni scorsi, alla sede di via Fillungo del liceo artistico Passaglia, si è tenuta la cerimonia di consegna dei premi assegnati agli alunni risultati vincitori nel concorso indetto dal Rotary Club di Lucca; iniziativa che da nove anni il Club porta avanti nelle diverse scuole medie superiori.

Quest’anno sono stati coinvolti gli studenti dell’istituto artistico chiamati a cimentarsi nella produzione di lavori di diverse tipologie, a seconda delle categorie individuate dal bando, sul tema Barsanti e Matteucci e l’invenzione del motore a scoppio.

Foto 2 di 2



L’iniziativa, volta alla valorizzazione delle due personalità lucchesi, si è svolta in ambito didattico fra i mesi di febbraio e maggio 2022 e ha visto una nutrita partecipazione dei ragazzi che hanno elaborato oltre quaranta progetti.

A consegnare i premi una delegazione del Rotary, composta dal presidente Carlo Lazzarini, il vicepresidente Vittorio Armani, la presidente della Fondazione Barsanti e Matteucci, Maria Luisa Beconcini, mentre per il Liceo Artistico la dirigente scolastica dell’istituto Maria Pia Mencacci e gli insegnanti delegati.

Questi nominativi degli studenti vincitori del concorso divisi per categoria: categoria grafica: primo premio ex aequo Ludovica Urso, classe terza D; primo premio ex aequo Jacopo Conta classe III D; terzo premio Marisol Dettori, classe III D. Categoria scultura: primo premio Milena Pierucci, classe IV F; secondo premio Yulia Tsurkanu, classe IV B; terzo premio Chiara Romani, calsse IV B. Categoria video: primo premio Francesco Ragozzini, classe III F, secondo premio Giovanni Muccioli, classe V F, terzo premio Francesca Pampaloni, classe IV F.