Dopo la spiaggia di Forte dei Marmi, Chiara Ferragni ieri sera (4 giugno) è stata ospite, insieme alla sorella ed alcuni amici, al Mamamia di Torre Del Lago, il noto locale friendly della Versilia.

Folla in delirio sul viale Europa per la presenza, apprezzata, dell’influencer e tante le foto, e i video, che in queste ora stanno circolando in rete.

Foto 3 di 7













Tra le tante immagini anche quella che la ritrae assieme al dj resident, Riccardo Remedi.

A dare notizia della serata trascorsa sulla marina della frazione pucciniana è stata la stessa Ferragni, sulla sua pagina Instagram.