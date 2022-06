Al via il festival RigenerAzioni: in scena le opere del laboratorio 50&Più

50&Più Lucca e Vivai Paola Favilla uniti per RigenerAzioni, il primo festival teatrale toscano che raccoglie produzioni teatrali di persone provenienti da altri ambiti lavorativi e percorsi di vita ma che, raggiunta la maturità, si rigenerano producendo e portando in scena come autori e/o attori spettacoli teatrali inediti frutto di un’intensa attività di sperimentazione e di ricerca creativa, sotto la guida di docenti professionisti all’interno di associazioni, scuole e collettivi artistici. La valenza pedagogica del teatro è per tutte l’età fonte di ispirazione per poter migliorare la qualità di vita orientandosi verso il benessere.

L’edizione zero di RigenerAzioni Festival è prodotta da 50&Più Lucca che da anni sul territorio della piana lucchese – e non solo- si occupa di cultura e formazione per adulti che vogliono rimettersi in gioco. RigenerAzioni nasce da un’idea del docente dei laboratori teatrali di 50&Più Università Francesco Tomei e il progetto è stato possibile perché questa nuova proposta ha trovato casa e il suo ambiente naturale in uno spazio d’arte contemporanea e performativa molto suggestivo, GreenheArt, all’interno di Vivai Paola Favilla di Picciorana.

Il festival è stato possibile grazie alla sensibilità di Debora Pioli e dei gestori dell’azienda che hanno colto e sposato la finalità di questa iniziativa che per questo primo anno avrà due appuntamenti: mercoledì (8 giugno), alle 21 la classe del laboratorio 50&Più del Polo di Capannori porterà in scena lo spettacolo Gli dei si raccontano. Cosa rimane nell’indole e nell’animo delle persone comuni degli archetipi della tradizione classica antica? Lo scopriremo insieme in un gioco di specchi fra passato e presente di una variegata galleria di anime che sono chiamate a confessare i loro segreti e desideri più intimi. Lo spettacolo è stato scritto dagli studenti con il coordinamento drammaturgico di Francesco Tomei e Doris Bellomusto, poetessa che con le sue raccolte di poesie ha ispirato i temi e i personaggi dello spettacolo. Gli scrittori e attori che andranno in scena sono Donatella Casentini, Laura Cesarano, Giovanni Feraco, Pierluigi Gaddini, Raimondina Giannotti, Carla Matassi, Elena Pasquini, Mariella Pollacchi e Emma Saisi.

Giovedì (16 giugno), sempre alle 21, la classe del laboratorio 50&Più del Polo di Lucca, sempre con il coordinamento di Francesco Tomei porterà in scena l’inedito Destinazione Pianeta B-612. In viaggio con gli occhi del cuore un viaggio metafisico e surreale di sei individui diversi, tutti accomunati nel sentirsi pianeti distanti e non comunicanti, verso -più che una meta precisa- la scoperta della gioia di condividere un percorso. È una storia di sei donne che scacciano la solitudine vivono un’avventura entusiasmante e divertente liberamente ispirata ai personaggi e alle vicende di uno dei capolavori della letteratura del Novecento, Il Piccolo Principe di Antoine De Saint Exupéry. In scena Manuela Bonaldi, Cinzia Camporese, Antonella Guidotti, Laura Menesini, Francesca Panni e Giovanna Rosito.

L’ingresso agli spettacoli è libero ma su prenotazione essendo i posti limitati. Per prenotarsi è possibile mandare una mail a francescotomei.teatro@gmail.com o chiamare il numero 347.7727642