Le classi quinte della primaria di Capannori in scena ad Artemisia con ‘La fragilità del bene’

Finalmente, dopo il periodo faticoso e difficile della pandemia, le alunne e gli alunni delle classi quinte della scuola elementare di Capannori tornano sulla scena con lo spettacolo teatrale La fragilità del bene. Le bambine ed i bambini hanno letto la fiaba Il pifferaio di Hamelin e hanno riscritto la trama. Sul palco si avvicenderanno cittadine, topolini, consiglieri, sindaci, narratori e l’immancabile pifferaio o pifferaia, che proveranno a rappresentare la ricchezza della diversità.

Lo spettacolo si terrà il 7, 8, e 9 giugno alle 17,30 al parco di Artemisia. Sarà l’occasione per divertirsi, riflettere, emozionarzi e soprattutto per un saluto corale tra alunne, alunni, famiglie e insegnanti dopo cinque anni trascorsi insieme.

Dagli insegnanti, ringraziamenti appassionati a chi ha sostenuto anche esternamente questo progetto: il Comune di Capannori per lo spazio, la cura attenta e la disponibilità; il Teatro del Giglio per la fornitura di alcuni materiali di scena; le famiglie per il loro contributo nel preparare i costumi.