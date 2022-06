Le Willis di Puccini in scena al Teatro del Giglio

Dopo il successo ottenuto ieri (5 giugno) a Parma, alla serata inaugurale del Festival Toscanini – Edizione I, Le Willis di Giacomo Puccini giunge domani (7 giugno, alle 21) attesissima a Lucca, al Teatro del Giglio. Sul podio della Filarmonica Toscanini il maestro Omer Meir Wellber. Il cast vede in scena il soprano Selene Zanetti nel ruolo di Anna, il tenore Kang Wang come Roberto e il baritono Vladimir Stoyanov nel ruolo di Guglielmo Gulf.

Il Coro è quello della Camerata Musicale di Parma diretto da Martino Faggiani. Le Willis, realizzata in forma semiscenica, con figuranti, un danzatore e un corpo di ballo, porta la firma registica di Filippo Ferraresi; le scene sono di Guido Buganza.

Affascinante la storia che vide il giovane Puccini partecipare al concorso di composizione Sonzogno, concorrente al tempo della Casa Editrice Ricordi. Puccini non vinse e non ricevette neppure una menzione. L’opera venne poi rappresentata al Teatro Dal Verme di Milano – sostenuta da alcuni mecenati privati – il 3 maggio 1884. La stampa dell’epoca riportò ampie discussioni sulle circostanze della bocciatura de Le Willis, a partire dalla narrazione della consegna frettolosa del lavoro mal redatto ed incompleto. Tra le voci che suscitarono un insolito interesse del pubblico, quella che interpreta la vicenda come una manovra di Giulio Ricordi, noto per il suo acume critico, per portare il giovane compositore sotto la propria egida.

Per saperne di più sulla complessa vicenda che ruota attorno a questo titolo del Maestro Puccini, domani (7 giugno) alle 19, nel ridotto del teatro, si terrà un incontro di presentazione tenuto dalla professoressa Gabriella Biagi Ravenni (presidente del Centro studi Giacomo Puccini) e dal maestro Jonathan Brandani (direttore artistico del Giglio). L’incontro, a ingresso libero e gratuito, è realizzato grazie alla collaborazione tra Teatro del Giglio e Centro studi Giacomo Puccini.

I biglietti per il concerto di Lucca possono essere acquistati: alla biglietteria del Teatro del Giglio, aperta domani (7 giugno) dalle 10,30 alle 13, dalle 15.30 alle 18 e dalle 20 a inizio spettacolo; online sul sito e su Ticket One; nei punti vendita UniCoop Firenze e TicketOne