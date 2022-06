Paolo Crepet ospite dell’ultima settimana di eventi del Photolux Festival

Ultima settimana per visitare le mostre di Photolux Festival, la biennale internazionale di fotografia che con l’edizione You can call it love racconta il sentimento più emozionante e travolgente: l’amore. Oltre 20 mostre, allestite nelle più belle location del centro storico lucchese, sondano e presentano le diverse forme dell’amore.

Ma non solo. L’ultima settimana di Photolux si chiude con un evento di grande interesse e richiamo: Paolo Crepet presenterà in anteprima nella chiesa di San Francesco i contenuti del suo ultimo libro Lezioni di sogni (Mondadori, Strade Blu). L’appuntamento, a ingresso libero, è sabato (11 giugno) alle 21.

Il volume, che sarà in vendita a partire dal prossimo 28 giugno, ripercorre la carriera, e i temi, del celebre psichiatra, promotore di un nuovo metodo educativo. In un’epoca dove la crisi educativa si fa sempre più forte, è urgente la necessità di ripensare il difficile compito dell’educare.

Che cos’è il talento e come supportarlo? Come gestire il rapporto con la tecnologia e i social media? Come educare alla gentilezza, al rispetto, alla complessità? Sono solo alcuni degli interrogativi a cui nessuno può sottrarsi, perché “i bambini ci guardano e imparano da noi bellezze e viltà»”. Crepet, dunque, si schiera come sempre al fianco di quei genitori in difficoltà e delle giovani generazioni in cerca di punti di riferimenti: un viaggio che pone al centro della discussione il bisogno di ripensare la genitorialità, la scuola, il rapporto tra le generazioni, il futuro. Il tutto guardato attraverso la lente dell’amore, dell’affetto, del rispetto reciproco.

Per informazioni si può consultare il sito www.photoluxfestival.it.