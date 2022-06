Qualità della vita nel turismo, workshop con i ricercatori

Si svolgerà a Lucca giovedì (9 giugno) alle 10, all’auditorium sala delle esposizioni di Fondazione Banca del Monte di Lucca in piazza San Martino, la prima Excellence lecture on well-being in tourism.

Il primo excellence lecturer sarà Muzzo Uysal, capo dipartimento e professore in Hospitality and Tourism Management alla University of Massachussets Amherst.

Proposto dall’accademia del turismo di Fondazione Campus, diretta dalla professoressa Enrica Lemmi, questa iniziativa si inserisce all’interno del progetto Tourism Research Planet, proposto dal professor Rico Maggi e di Eva Vroegop, PhD, e che avrà come obiettivo lo sviluppo di attività di ricerca accademica che coinvolgano ricercatori junior e senior attorno al tema del Well-being in tourism, producendo pubblicazioni scientifiche di rilievo.

L’evento fa parte della Lucca excellence week on well-being in tourism durante la quale ricercatori universitari di sei atenei discuteranno in un workshop sullo sviluppo di ricerca e monitoraggio riguardo alla qualità della vita nel turismo per i residenti, i professionisti del turismo e i turisti: un tema importantissimo anche alla luce degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

Attraverso questi studi si intende coinvolgere la comunità locale e regionale proponendo innovazioni e pratiche che abbiano come obiettivo il miglioramento del livello di qualità della vita apportato dal sistema turistico a tutti gli stakeholders presenti sul territorio – turisti, residenti e industria. L’idea è di massimizzare le ricadute positive sul territorio minimizzando gli effetti negativi legati ad alcuni componenti del turismo, in un’ottica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, con un’attenzione particolare verso i soggetti residenti.