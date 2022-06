L’associazione nazionale paracadutisti commemora a Lucca lo sbarco in Normandia

Ieri (6 giugno) nei locali della sezione dell’Associazione nazionale paracadutisti di Lucca, in piazzale Verdi 1, in occasione dell’anniversario dello sbarco in Normandia, Vittorio Lino Biondi, ha tenuto una conferenza multimediale riguardo all’operazione Overlord.

Erano presenti circa 50 tra soci e amici e simpatizzanti. La bella e piacevolissima serata, è stata introdotta dal presidente Giuseppe Bruno Toschi; successivamente è stata riprodotta una presentazione multimediale arricchita da effetti sonori è stato ritrovato e riprodotto il comunicato della Bbc-Radio Londra con la comunicazione della poesia di Verlaine che preannunciava lo sbarco alla resistenza francese), e la visione di numerose fotografie inedite ha permesso ai numerosi ospiti di trascorrere una bella serata di storia, arricchita da molti particolari curiosi e interessanti anche dal punto di vista paracadutistico.

La chiusura della presentazione è stata dedicata ad un soldato della 29esima divisione di fanteria proveniente da Barga, Giacomo Martorana, che sbarcò a Omaha Beach e morì sulla spiaggia al mattino del 6 giugno.

I numerosi ospiti, provenienti anche dalle sezioni vicine e da altre associazioni d’arma, hanno apprezzato moltissimo la presentazione e il clima di ospitalità e di spirito paracadutistico della sezione di Lucca, tanto da intrattenersi a lungo, con i soci e il consiglio direttivo dopo il termine della stessa.

La sezione di Lucca negli ultimi tempi, nonostante la crisi motivazionale di iscrizioni, mantiene vivissime le tradizioni, lo spirito e la cultura paracadutistica ha effettuato, tra le altre, l’operazione tenente Giuseppe Martinelli, intitolando, con la posa di una bella targa commemorativa, una grande rotonda sulla Statale 12 del Brennero al tenente Giuseppe Martinelli, con una bella cerimonia al Comune di Lucca; sono state effettuate inoltre altre conferenze storiche sull’attentato di Sarajevo, sul milite ignoto, e sul soldato italiano nella grande guerra; nei prossimi mesi ne seguiranno altre.

Domani (8 giugno) i soci della sezione provvederanno al trasporto “a spalla “ della grande statua di Santa Gemma Galgani, dal santuario fuori Lucca, fino alla casa natale di via Santa Gemma Galgani nel centro storico di Lucca.

Con l’occasione si ricorda che la sezione è aperta a soci e amici tutti i lunedi sera dalle 21, nei locali di piazzale Verdi 1.