Torna l’Ego Fruit Party: musica e balli nella notte al resort di Sant’Alessio

Sabato (11 giugno) a partire dalle 19,30 torna l’Ego fruit party nel resort San Alessio.

Ballerini e gruppi di danza, cantanti d’eccezione, fitness-show dei team tecnici, ospiti d’onore animeranno la serata, aperta da Devid Winter, Federico Taddeucci e Giacomo dell’Immagine, con il loro acustic melodic rock.

Alle 21,15 ci sarà poi l’ingresso di modelle e modelli a cura di Also Eventi di Sonia Paoli che presenteranno diverse proposte moda della stagione estiva per ogni esigenza: sport, costumi, intimo senza lasciar mancare l’abito da sposa, proposto dall’Atelier Ricci. Dalle performances di danza, tra cui le danzatrici della New Academico (vincitrici del Lucca Dance Meeting 2022), la serata andrà avanti con il jazz di Alice Ricciardi, col rap di Baby Et, con l’electric sound di Silvia Graziani e Matteo Pupa. Alla consolle per i momenti dance ci sarà Rik Spin dj. Il tutto accompagnato da un buffet di frutta fresca in tutte le sue declinazioni (compresi frullati e gelato) offerto dal Centro Ego.

“Ego Fruit Party vuole essere un chiaro messaggio di felice socialità, un respiro diverso in perfetto wellness lifestyle – ricorda Renato Malfatti, titolare del Centro Ego -. Una festa importante, questa nostra, con la quale termina Ego Fit Fiesta, sei settimane straordinariamente intense, divertenti, allenanti, educative ma che nel contempo inizia l’altrettanto straordinaria Wellness Summer. Anche e soprattutto Ego Fruit Party 2022, nasce quindi semplicemente dalla voglia di stare insieme. Un momento di spettacolo da condividere con i nostri clienti e con tutti coloro che apprezzano questo nostro intento e questo nostro modo di divulgare uno stile di vita sano. Tutto il nostro staff, Ego Wellness Resort e Ego City Fit Lab è letteralmente elettrizzato di poter offrire alla città un intenso momento di svago e divertimento, di trasmettere un semplice messaggio wellness, un approccio alla vita attiva e sana che aiuta sia a migliorare se stessi che a migliorare il rapporto con gli altri. Una serata quindi da gustarsi – letteralmente – e trascorrere insieme agli amici, con piacevolezza, all’insegna dello spettacolo, dell’estate e del wellness”.

L’evento è gratuito.