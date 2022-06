La poetessa Petrescu conversa sul suo ultimo libro a OlioSuTavola

Sabato prossimo (11 giugno) alle 17 Elisabeta Petrescu, poetessa e drammaturga rumena naturalizzata italiana, converserà con Costanza Ceccarelli, dottoressa di ricerca in filosofia, sul suo ultimo libro Begole sull’ego di un Pinocchio. Machiavelli trattato bis-trattato (FVE Editori, 2021) alla Art Gallery Restaurant – Olio Su Tavola, in via del Battistero 38.

“Ognuno vede quel che tu pari, pochi sentono quel che tu sei” diceva Machiavelli, protagonista di questo testo teatrale che accompagna il fascinoso Pinocchio nei meandri della mitica mondanità invasa da Narcisi che reclamano una vita principesca.

Su questa opera Graziano Graziani, critico teatrale che firma la prefazione, conviene che Petrescu esplora in modo antico e contemporaneo allo stesso tempo: “Il poeta di teatro”.