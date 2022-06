Al Festival della risata un sabato pomeriggio con Giorgio Vignali e Gene Gnocchi

Entra nel vivo il Festival della Risata, arrivato alla terza edizione, che porta ogni anno a Lucca le maggiori star del panorama nazionale della commedia e dell’ironia. Stasera (10 giugno) l’appuntamento è con Sergio Forconi per la presentazione del libro Uno spettacolo d’uomo di Alessandro Sarti con la presenza dell’autore e dell’attore: l’appuntamento è alle 18,30 al bar Plaza di Piazza Napoleone ad ingresso libero e domani (11 giugno) doppio appuntamento con Giorgio Vignali (alle 17) e Gene Gnocchi (alle 18) all’auditorium del Suffragio in piazza del Suffragio (vicino all’istituto musicale Boccherini) nel centro storico, sempre ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Il Festival della Risata in programma fino a domenica (12 giugno), offre un workshop di formazione per chi vuole imparare a far divertire e spettacoli aperti al pubblico. La manifestazione, realizzata dall’associazione culturale E&E – Events and Executive, frutto dall’idea di Erika Citti ed Elisa D’Agostino, grazie alla sua unicità nel panorama toscano, ha ottenuto il patrocinio e il sostegno del Comune di Lucca (è inserita nel calendario degli eventi Vivi Lucca) e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca; oltre all’importante collaborazione con l’Art – Accademia di recitazione Toscana.

Giorgio Vignali

Il sabato pomeriggio tutto da ridere all’auditorium del Suffragio (vicino all’istituto musicale Boccherini) si apre alle 17 con l’appuntamento con il grande attore, regista e produttore di film comici Giorgio Vignali, anima di tante commedie all’italiana, anni’80 e ‘90 e autore televisivo, dal titolo La situazione comica. A seguire il talk comico sulla carriera di Gene Gnocchi (alle 18), comico, cabarettista, conduttore televisivo e scrittore italiano, amato dal grande pubblico di ogni età, che si racconterà in un incontro moderato dall’autore Vanni Baldini dal titolo: “Il Gene della comicità”.